Уткин назвал нынешний "Зенит" худшим в истории

Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что рекордные цифры "Зенита" в чемпионате РПЛ сезона-2019/20 ничего не значат. Он назвал состав питерского клуба худшим в истории.

По словам Уткина, "Зенит" выступал в чемпионате в слабой конкурентной среде.

"Я с большим вниманием слушаю то, что сейчас говорят о своей команде руководители и болельщики "Зенита". Они говорят о рекордном отрыве, о феноменальной убедительности победы в чемпионате, о рекорде голов для тандема форвардов, который установили Артем Дзюба и Сердар Азмун. Друзья мои, обаяние цифр обманчиво. У вас худший "Зенит" за новейшие времена. Худшего и слабейшего "Зенита" просто не бывало", — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

"Зенит" в сезоне-2019/20