"Химки" планируют усилить состав шестью футболистами "Спартака"

Главный тренер "Химок" Сергей Юран сообщил о планах подмосковной команды на летнее трансферное окно. По его словам, в клубе планируют усиление.

В частности, Юран собирается обратиться в "Спартак" с предложением об "аренде" пяти-шести футболистов, которые сейчас играют за другие команды.

"Буду разговаривать с новым гендиректором "Спартака" Шамилем Газизовым. У "Спартака" немало футболистов находятся "в аренде", есть те, которые мало играют в самом "Спартаке". Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в "Химках". Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи", — заявил Юран.

Кто может перейти в "Химки"

По сведениям российских СМИ, футболистами, которые проведут сезон в "Химках", могут стать: