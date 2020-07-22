Исмаилов потяжелел перед боем с Емельяненко

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о подготовке к бою с Александром Емельяненко. Ранее Мага выступал в средней весовой категории, поэтому для поединка ему пришлось набрать массу.

"Вес у меня примерно 97 кг. Это обычный мой вес между боями. Конечно, и устаёшь быстрее, и реакция чуть медленнее. Но это ничего", — приводит ТАСС слова Исмаилова.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится в Сочи 24 июля. Поединок состоится в рамках турнира промоушена ACA.

Исмаилов выступает в российских промоушенах с 2011 года. Он провёл 19 поединков, в которых одержал 16 побед и дважды проиграл. Еще один бой завершился вничью.