Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил "Химки" с выходом в Российскую премьер-лигу. Ранее глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков официально объявил, что команда заявляется в "вышку".

Губерниев заявил, что рад за главного тренера Сергея Юрана и сравнил его с Жозе Моуринью.

"Химки" в РПЛ! Решение принято, молодцы, заслужили. Рад за тренера Юрана, хоть он и начал испытывать легкое головокружение от успехов. Истинный Моуринью!

Жаль Самару, но таков регламент. "Химкам" успеха, Сходня всегда рядом и внимательно следит", — написал Губерниев в Telegram.