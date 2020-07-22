"Химки" официально заявились в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков огласил официальное решение по участию "Химок" в чемпионате России по футболу. Подмосковный клуб в сезоне-2019/2020 будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Наше окончательное решение. "Химки" — в премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили", — приводит "СЭ" слова Терюшкова.

По его словам, окончательный бюджет клуба пока не определён. Ранее сообщалось, что "Химки" получат около 300 млн рублей. По мнению главного тренера Сергея Юрана, такого финансирования будет достаточно для выступления в РПЛ.

"Пока мы бюджет не обсуждали. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб", — заявил Терюшков.

"Химки" в РПЛ

Подмосковный клуб три года выступал в РПЛ — с 2007 по 2009 годы. Команда играет на стадионе "Химки Арена", который вмещает 18,5 тыс. зрителей.