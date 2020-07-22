Американка обвинила Давида Вилью в домогательствах

Чемпион мира Давид Вилья попал в скандал с домогательствами. Девушка под псевдонимом Skyler B обвинила футболиста в приставаниях во время совместной работы в "Нью-Йорк Сити".

Испанец выступал за американскую команду с 2014 по 2018 год. По словам девушки, Вилья домогался её каждый день. По этой причине девушка уволилась с работы и покинула спортивную индустрию.

"Домогательства, с которыми я столкнулась в "Нью-Йорк Сити", были настолько ужасными, что сейчас даже мысль о профессиональном спорте приводит меня в дрожь. Меня пугает возможность нахождения в окружении спортсменов. Я полностью изменила свою карьеру, потому что-то дерьмо, которому я подверглась, разрушило мои мечты. Я думала, что получу возможность всей моей жизни, когда меня взяли на стажировку. Но я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чёртов день, а мои боссы думали, что это очень смешно. Женщины, которые достаточно смелые, чтобы во весь голос рассказывать свои истории, — мои герои", — написала Skyler.

Карьера Вильи

Вилья является чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010) в составе сборной Испании. За команду он провёл 98 матчей, в которых забил 59 голов.

В клубной карьере выступал за такие команды:

"Спортинг" (Хихон);

"Сарагоса";

"Валенсия";

"Барселона";

"Атлетико";

"Нью-Йорк Сити";

"Мельбурн Сити";

"Виссел Кобе".

Трижды Вилья становился чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. С "Барселоной" выиграл Лигу чемпионов.