Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Фигуристка находится в Москве и не может тренироваться с Брайаном Орсером, который живёт в Канаде.

Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.

"Мы связываемся с Евгенией три-четыре раза в неделю. Она сейчас в Москве, сегодня у неё должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они работают над короткой программой.

Я помогаю Жене с техникой, Трейси Уилсон шлифует всё в целом. И это работает. Знаете, мне даже нравится такая работа. Меня никто не отвлекает, я сосредоточился только на Медведевой", — рассказал Орсер в интервью Instagram TeamMoonbear.