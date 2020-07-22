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Официальное заявление по "Химкам" будет сделано вечером

Спорт » Командные виды » Футбол

Официальное заявление по "Химкам" сегодня вечером сделает Министерство спорта Московской области. С большой долей вероятности подмосковная команда всё же заявится в премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что у "Химок" возникли проблемы с финансированием. Для РПЛ, по мнению руководителей клуба, необходимо больше денег. Бюджет команды составит около 350 млн рублей, но есть вероятность того, что оно будет выше на 100 млн.

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что за место клуба в РПЛ идут торги. Позже гендиректор клуба уточнил, что слышал такие разговоры.

Если "Химки" выйдут в РПЛ, то в ФНЛ отправятся "Крылья Советов". Если подмосковная команда останется в низшей лиге, самарцы останутся в "вышке".

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