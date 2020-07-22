Ребров отказался возглавить киевское "Динамо"

Бывший футболист "Динамо" Сергей Ребров ответил на предложение возглавить команду. Ранее киевляне отправили в отставку Алексея Михайличенко.

Ребров сейчас тренирует венгерский "Ференцварош". В последние два сезона команда завоевала чемпионский титул. По сведениям dinamo.kiev.ua, Ребров не согласился с предложением президента киевлян Игоря Суркиса.

На должность главного тренера "Динамо" претендуют Юрий Максимов, который сейчас работает с "Ворсклой", а также один из зарубежных специалистов. Киевляне начали переговоры с иностранцем и держат его имя в тайне.

Ребров один раз возглавлял "Динамо". Команду он привёл к двум чемпионствам в 2014 и 2015 годах.