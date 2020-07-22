Майгуров рассказал о проблемах с питанием российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о проблемах с питанием сборной России. Глава организации подтвердил, что на сборах в Рыбинске был недостаток в финансировании.

"На самом деле была такая проблема. Я разговаривал с Юрием Михайловичем и с руководителем базы в Рыбинске. В нашем виде спорта есть дополнительные расходы на аренду стрельбищ, оружейной комнаты, соответственно, денег на питание остаётся меньше. Например, на 500 рублей меньше, чем у тех же лыжников", — заявил Майгуров.

Глава СБР заявил, что будет выходить с инициативой в Министерство спорта, чтобы было увеличено финансирование.