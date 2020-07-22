Рой Джонс согласился на бой с Майком Тайсоном

Американский боксёр с российским паспортом Рой Джонс рассказал о переговорах с Майком Тайсоном. Ранее 54-летний бывший чемпион предложил обладателю титулов в пяти весовых категориях провести поединок.

По словам Джонса, он не смог отказать такому легендарному спортсмену, как Тайсон. В последний раз на ринг Майк выходил в 2005 году, а Рой в 2018.

"Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет?" — приводит "СЭ" слова Джонса.

Майк Тайсон против Роя Джонса

Тайсон провёл на ринге 58 боёв, в активе Джонса 75 поединков. Майк провёл всю карьеру в тяжёлой весовой категории (более 90,8 кг), Рой выступал в пяти.