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Футбольный клуб в Канаде сменил название из-за обвинений в расизме

Спорт

Команда по американскому футболу "Эдмонтон Эскимос", одна из самых успешных в канадской лиге, сменит своё название. Ребрендинг произойдёт на фоне протестов против расизма в Северной Америке.

Клуб обвинили в использовании "расистского" слова "эскимосы". По мнению общественности, слово в названии команды оскорбляет коренные народы Канады. Пока клуб будет называться "Эдмонтон", сообщает TMZ.

Ранее название по той же причине сменил клуб НФЛ "Вашингтон Редскинз". Руководство команды пошло на ребрендинг после обращения от спонсора.

Напомним, протесты в США и Канаде вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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