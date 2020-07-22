Последний вопрос РПЛ: кому нужна путёвка в Лигу чемпионов?

В среду, 22 июля, состоится заключительный тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед последними матчами чемпионата остался один вопрос: кто получит путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Групповой этап ЛЧ

В групповом этапе примут участие "Зенит" и "Локомотив". Питерцы за четыре тура до завершения стали чемпионами, а железнодорожники за счёт неудач "Краснодара" смогли сохранить второе место.

Таким образом, сегодняшние матчи станут для команд пустой формальностью.

19.00 "Зенит" — "Ростов".

19.00 "Урал" — "Локомотив".

Квалификация Лиги чемпионов

На третье место и путёвку в Лигу чемпионов претендуют две команды — "Краснодар" и ЦСКА. Обе принимают немотивированных соперников на своём поле.

"Быки" опережают армейцев на два очка. При равенстве очков ЦСКА будет выше "Краснодара", поэтому последних в игре с "Ахматом" устроит только победа.

19.00 ЦСКА — "Тамбов".

19.00 "Краснодар" — "Ахмат".

Лига Европы

Путёвка в групповой этап Лиги Европы достанется "Химкам", если команда победит в финале Кубка России "Зенит". Тогда четвёртая и пятая команды в РПЛ примут участие в квалификации турнира.

Если в финале победит "Зенит", путёвка достанется четвёртой команде РПЛ, а в квалификацию отправятся пятая и шестая команды.

Перед последним туром ситуация такова:

3. "Краснодар" — 49 очков.

4. ЦСКА — 47.

5. "Ростов" — 45.

6. "Динамо" — 41.

То есть "Ростов" может попасть как в группу Лиги Европы, так и в квалификацию. При равенстве очков у "Ростова" будет преимущество перед ЦСКА.

Зона вылета

В зоне вылета почти все определено. "Оренбург" точно вылетит в ФНЛ. Предпоследнее место вне зависимости от результатов последнего тура заняли "Крылья Советов".

Самарская команда ждёт решения "Химок", которые сегодня должны объявить о том, в какой лиге будут участвовать. Если подмосковная команда отправится в ФНЛ, "Крылья" останутся в "вышке".