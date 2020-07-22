В среду, 22 июля, состоится заключительный тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед последними матчами чемпионата остался один вопрос: кто получит путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
В групповом этапе примут участие "Зенит" и "Локомотив". Питерцы за четыре тура до завершения стали чемпионами, а железнодорожники за счёт неудач "Краснодара" смогли сохранить второе место.
Таким образом, сегодняшние матчи станут для команд пустой формальностью.
На третье место и путёвку в Лигу чемпионов претендуют две команды — "Краснодар" и ЦСКА. Обе принимают немотивированных соперников на своём поле.
"Быки" опережают армейцев на два очка. При равенстве очков ЦСКА будет выше "Краснодара", поэтому последних в игре с "Ахматом" устроит только победа.
Путёвка в групповой этап Лиги Европы достанется "Химкам", если команда победит в финале Кубка России "Зенит". Тогда четвёртая и пятая команды в РПЛ примут участие в квалификации турнира.
Если в финале победит "Зенит", путёвка достанется четвёртой команде РПЛ, а в квалификацию отправятся пятая и шестая команды.
Перед последним туром ситуация такова:
То есть "Ростов" может попасть как в группу Лиги Европы, так и в квалификацию. При равенстве очков у "Ростова" будет преимущество перед ЦСКА.
В зоне вылета почти все определено. "Оренбург" точно вылетит в ФНЛ. Предпоследнее место вне зависимости от результатов последнего тура заняли "Крылья Советов".
Самарская команда ждёт решения "Химок", которые сегодня должны объявить о том, в какой лиге будут участвовать. Если подмосковная команда отправится в ФНЛ, "Крылья" останутся в "вышке".
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