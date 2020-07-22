Расстрел десятков людей в Чикаго попал на видео

В Чикаго на улице West 79th были ранены десятки людей. В 18.30 по местному времени автомобиль подъехал к одному их похоронных бюро, из окна был открыт огонь по толпе.

Детали произошедшего выясняются, пострадали как минимум 14 человек. С огнестрельными ранениями они в разном состоянии были доставлены в ближайшие больницы. При этом пострадали не только участники похорон, но и обычные прохожие.

Стрельба попала на видео одной из камер наблюдения. Ролик был опубликован в Twitter.