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Расстрел десятков людей в Чикаго попал на видео

Спорт » Командные виды » Футбол

В Чикаго на улице West 79th были ранены десятки людей. В 18.30 по местному времени автомобиль подъехал к одному их похоронных бюро, из окна был открыт огонь по толпе.

Детали произошедшего выясняются, пострадали как минимум 14 человек. С огнестрельными ранениями они в разном состоянии были доставлены в ближайшие больницы. При этом пострадали не только участники похорон, но и обычные прохожие.

Стрельба попала на видео одной из камер наблюдения. Ролик был опубликован в Twitter.

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