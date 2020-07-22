Роналду вышел на второе место по официальным голам в истории футбола

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству голов в истории футбола. На счету португальца 734 забитых мяча, сообщает Squawka.

Лучший в этом рейтинге — Пеле. Несмотря на заявленный рекорд более 1000 голов, официально на счету Пеле всего 767. Если Роналду не завершит карьеру в ближайшие два года, то обойдёт легендарного бразильца.

В первой десятке из футболистов последнего поколения только Лионель Месси. На счету аргентинца 716 голов.

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