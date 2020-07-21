Семак жертвует половину зарплаты на благотворительность

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала о том, сколько её муж жертвует на благотворительность. Пара воспитывает семеро детей, в том числе одного ребёнка с ограниченными возможностями из детдома.

Анна и Сергей известны своими благотворительными акциями. В 2017 году семья получила премию "Крылья Аиста" за вклад в развитие устройства детей-сирот.

"Мой муж — невероятно талантливый человек, он работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь", — написала Анна Семак в Instagram.

Известный в прошлом футболист сборной России начал тренерскую карьеру в 2014 году. Он работал в "Зените" и "Уфе". У руля команд провёл 136 матчей, в которых одержал 72 победы, 29 раз сыграл вничью и 35 раз проиграл.