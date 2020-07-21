Жиркову предложили продолжить карьеру в "Локомотиве"

"Локомотив" собирается переманить в свой состав защитника Юрия Жиркова. Летом футболист станет свободным агентом — у него истекает контракт с "Зенитом", сообщает Sport24.

У железнодорожников на позиции Жиркова есть три кандидатуры — Брайан Идову, Мацей Рубс и Михаил Лысов. Руководство хочет укрепить левый фланг обороны. Кроме того, нет определенности по контракту польского игрока.

Карьера Жиркова

Жирков в этом сезоне забил три гола и сделал пять результативных передач в 27 матчах.

Ранее Жирков выступал за такие команды:

"Спартак" (Тамбов);

ЦСКА (Москва);

"Челси" (Англия);

"Анжи";

"Динамо" (Москва);

"Зенит".

Жирков провел 575 матчей, в которых забил 65 мячей.