"Локомотив" собирается переманить в свой состав защитника Юрия Жиркова. Летом футболист станет свободным агентом — у него истекает контракт с "Зенитом", сообщает Sport24.
У железнодорожников на позиции Жиркова есть три кандидатуры — Брайан Идову, Мацей Рубс и Михаил Лысов. Руководство хочет укрепить левый фланг обороны. Кроме того, нет определенности по контракту польского игрока.
Жирков в этом сезоне забил три гола и сделал пять результативных передач в 27 матчах.
Ранее Жирков выступал за такие команды:
Жирков провел 575 матчей, в которых забил 65 мячей.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.