Форвард "Зенита" Артём Дзюба высказал своё мнение по поводу претензий к судьям, которые обслуживают матчи питерской команды. После полуфинальной игры Кубка России фанаты "Спартака" высказывали недовольство работой Сергея Иванова.

"Тём, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в "Спартаке", за чемпионат мира и много ещё за что! Вот скажи, Тём, что это вчера в дерби было? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!" — написал один из фанатов.