Сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться по закону

Госдума приняла закон, которым обязала сотрудников Росгвардии представляться. В документе указаны случаи, когда росгвардейцам необходимо назвать должность, фамилию и предъявить удостоверение.

Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Валерий Гартунг.

Обязанность представляться распространяется на сотрудников Росгвардии при патрулировании улиц, проверке документов или выездах по вызову граждан.