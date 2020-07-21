Госдума приняла закон, которым обязала сотрудников Росгвардии представляться. В документе указаны случаи, когда росгвардейцам необходимо назвать должность, фамилию и предъявить удостоверение.
Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Валерий Гартунг.
Обязанность представляться распространяется на сотрудников Росгвардии при патрулировании улиц, проверке документов или выездах по вызову граждан.
"В случае применения к гражданину ограничительных мер сотрудник обязан разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина", — сообщается в документе.
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