Кокорин получил предложения от двух клубов

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин имеет на руках два предложения от клубов из РПЛ. Его услугами интересуются "Динамо" и "Рубин", сообщает "Спорт-Экспресс".

Решение по поводу своего будущего Кокорин может принять на следующей неделе. У футболиста также есть возможность остаться в "Зените" или "Сочи". Ожидается, что в скором времени прояснится позиция питерского клуба и будет проведена встреча с владельцем сочинского.

Вместе с тем у Кокорина нет ни одного конкретного предложения от европейских клубов. Футболист собирается остаться в России. На данный момент нападающий провёл 10 матчей и забил семь мячей.