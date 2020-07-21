"Химки" во вторник официально объявят об участии в РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил о том, что получил ответ от министра спорта Московской области по поводу будущего команды. Наставник получил разрешение объявить футболистам о том, что они будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что "Химки" могут остаться в ФНЛ, а Юран даже заявил, что владеет информацией о торгах за место команды в РПЛ.

"Я разговаривал с министром физической культуры и спорта Московской области. Попросил уже внести ясность, потому что в СМИ все время появляется противоречивая информация. Задал ему конкретный вопрос: "Могу ли я завтра ребятам объявить, что мы играем в премьер-лиге?". Он ответил: "Да!". Поэтому, считаю, что данная тема уже закрыта", — заявил Юран в интервью "СЭ".

Ранее "Химки" вышли в финал Кубка России. В решающем матче подмосковная команда сыграет с "Зенитом".

В РПЛ по итогам сезона поднимутся "Химки" и "Ротор". Покинут "вышку" "Крылья Советов" и "Оренбург".