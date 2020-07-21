"Сельта" не будет выкупать Смолова у "Локомотива"

"Сельта" не будет продлевать контракт с российским нападающим Фёдором Смоловым. Форвард не входит в долгосрочные планы испанской команды, сообщает информационное агентство EFE.

Ранее сообщалось, что в договоре между "Сельтой" и "Локомотивом" был пункт о возможном выкупе контракта Смолова. Испанцы должны были заплатить около 6 млн евро.

Смолов в "Сельте"

Россиянин провёл в "Сельте" 14 матчей, в которых забил два гола.