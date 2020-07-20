"Краснодар" объявил об уходе Крицюка

Голкипер Станислав Крицюк покидает "Краснодар". Соглашение между сторонами заканчивалось 31 июля. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

«"Краснодар" благодарит Станислава Крицюка за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении "Краснодара".

Крицюк выступает за "Краснодар" с 2016 года. Он провёл в составе команды 72 матча. В 33-х играх он ушел с поля без пропущенных голов.

Вероятней всего, Крицюк продолжит карьеру в Турции. Ранее СМИ сообщили о переговорах с "Бешикташем".