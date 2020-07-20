Сёмин поздравил "Локомотив" с выходом в Лигу чемпионов

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил футболистов и фанатов железнодорожников с выходом команды в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого 72-летний специалист, с которым "Локо" расстался в конце мая, использовал Instagram.

"Поздравляю игроков и болельщиков "Локо" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14 летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!" — написал Семин в Instagram.

"Локомотив" занял второе место в чемпионате РПЛ сезона-2019/20. Шанс обойти железнодорожников упустил "Краснодар", проиграв "Динамо" со счётом 0:2.