Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о ситуации с акцией против расизма в "Формуле-1". По его словам, организаторы гонок уделяют недостаточно внимания этой проблеме.

Перед первыми двумя этапами в Австрии пилоты устроили акцию, преклонив колено в знак поддержки акций против расизма. Перед "Гран-при Венгрии", который Хэмилтон выиграл, акция вышла сумбурной.

"Думаю, организаторам нужно делать больше. Перед последней гонкой был сумбур: мы выбрались из машин, быстро перебежали и быстро встали на колено. Они говорят о борьбе против неравенства, но не дают нам возможности что-либо сделать", — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

Кроме того, британец недоволен тем, что не все пилоты поддерживают акцию. Так, колено не преклоняет россиянин Даниил Квят. Пилот "Альфа Таури" неоднократно объяснял свою позицию тем, что в России становятся на колено только "перед Богом и флагом".

По мнению Хэмилтона, ему необходимо добиться того, чтобы перед последней гонкой на колено встали все пилоты.