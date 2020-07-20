Хозяином финала Кубка России выбран "Зенит"

Российский футбольный союз (РФС) объявил об итогах жеребьёвки финала Кубка России. В решающем матче сойдутся "Зенит" и "Химки".

Питерцы при жеребьёвке были выбраны номинальными хозяевами поля. Финал состоится 25 июля на стадионе "Екатеринбург Арена". Матч начнётся в 17.00 по московскому времени.

"Химки" в полуфинале обыграли "Урал". "Зенит" победил "Спартак", встреча завершилась судейским скандалом.