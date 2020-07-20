"Уралом" после отставки главного тренера Дмитрия Парфёнова будет руководить Юрий Матвеев. Но специалист, работающий с дублем, останется у руля главной команды ненадолго.
Клуб прорабатывает разные варианты по кандидатуре главного тренера. Так, наставником команды может стать тренер "Химок" Сергей Юран, сообщает "СЭ".
Это произойдёт в том случае, если "Химки" останутся в ФНЛ. Решение клуба должно быть оглашено в понедельник.
"Урал" проиграл "Химкам" в полуфинале Кубка России. Парфёнов проработал в клубе из Екатеринбурга два сезона.
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