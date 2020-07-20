Двукратный призёр Олимпиады Евгения Медведева рассказала трогательный случай, который произошел с фигуристкой Екатериной Александровой. 17 июля девушка покончила с собой.

Александрова выпала из окна. По версии следствия, она оставила записку со словом "Люблю".

"Прошло два дня со смерти Кати Александровской. Мы были знакомы с Катей с трёх лет и начинали вместе кататься. Она была чуть младше меня, и совсем недавно мы вместе помогали нашему общему другу искать убежавшую собаку. Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга. Иногда переписывались, но редко.

Когда мой друг потерял собаку, и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались", — написала Медведева в Instagram.