Киевское "Динамо" уволило главного тренера

Киевское "Динамо" осталось без главного тренера. Контракт с Алексеем Михайличенко не был продлён украинской командой, сообщает пресс-служба бело-голубых.

"Динамо" поблагодарило Михайличенко за работу и завоёванный Кубок Украины. Кроме того, команда получила право выступать в квалификации Лиги чемпионов. Вместе с тем, по мнению руководства, тренерский штаб не соответствует уровню амбиций команды.

"Не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом", — говорится в заявлении.

Михайличенко возглавил динамовцев по ходу сезона. Он сменил на посту главного тренера Александра Хацкевича.