Болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров написал стихотворение про "Зенит". Очередное произведение актёр опубликовал в Instagram.
По его словам, "Зенит" не заработал чемпионский титул и выход в финал Кубка России. В решающем матче фанат красно-белых будет болеть за "Химки".
"Как хорошо, что я не за "Зенит"!
Какое счастье, что не опорочен.
И что кислотный нестерпимый стыд
Меня не поднимает среди ночи.
Победа эта вовсе не для вас!
Не ваши эти кубок и медали!
О вас не думали — был выполнен заказ,
А вы случайно около стояли.
И в этом ваша главная беда,
Добро и зло приемлете покорно,
Вы пьёте радость с привкусом стыда
И с тонкой вонью жидкости позорной.
Величье ваше — абсолютный миф!
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит
И, как пустой непрофильный актив,
"Газпром" с бюджета в нищету отправит?
И вот тогда вам люди не простят!
Вы так футбол российский задолбали,
Что вся Россия, абсолютно вся,
За "Химки" будет души рвать в финале".
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