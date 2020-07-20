Болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров написал стихотворение про "Зенит". Очередное произведение актёр опубликовал в Instagram.

По его словам, "Зенит" не заработал чемпионский титул и выход в финал Кубка России. В решающем матче фанат красно-белых будет болеть за "Химки".

"Как хорошо, что я не за "Зенит"!

Какое счастье, что не опорочен.

И что кислотный нестерпимый стыд

Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас!

Не ваши эти кубок и медали!

О вас не думали — был выполнен заказ,

А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда,

Добро и зло приемлете покорно,

Вы пьёте радость с привкусом стыда

И с тонкой вонью жидкости позорной.

Величье ваше — абсолютный миф!

Что делать будете, когда вас жизнь раздавит

И, как пустой непрофильный актив,

"Газпром" с бюджета в нищету отправит?

И вот тогда вам люди не простят!

Вы так футбол российский задолбали,

Что вся Россия, абсолютно вся,

За "Химки" будет души рвать в финале".