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Гендиректор "Химок" уверен, что клуб будет выступать в РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал о том, как проходит заявка команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По его словам, команда готова выступать в "вышке" с бюджетом в 350 млн рублей.

По мнению Иванова, клубу психологически тяжело будет остаться в ФНЛ. Слухи о том, что место команды в РПЛ уже продано, до гендиректора тоже доходят.

Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.

"Я не вижу логики оставаться в ФНЛ, так как там затратно. В РПЛ можно заработать на билетах, на трансляциях, в ФНЛ это сделать тяжелее. Мы сейчас готовимся к финалу, о ФНЛ я не думаю. Я даже уверен, что мы будем играть в РПЛ", - приводит ТАСС слова Иванова.

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