Бывший футболист "Спартака" Владимир Проскурин скончался в 75-летнем возрасте. О смерти сообщает пресс-служба воронежского "Факела", за который он выступал продолжительное время. Причины случившегося не разглашаются.
"Футбольный клуб "Факел" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Скорбим вместе с вами…", — говорится в сообщении клуба.
Проскурин начал карьеру в 1967 году в воронежских командах. Футболист имеет опыт выступлений за:
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