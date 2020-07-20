Футболист Проскурин умер в возрасте 75 лет

Бывший футболист "Спартака" Владимир Проскурин скончался в 75-летнем возрасте. О смерти сообщает пресс-служба воронежского "Факела", за который он выступал продолжительное время. Причины случившегося не разглашаются.

"Футбольный клуб "Факел" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Скорбим вместе с вами…", — говорится в сообщении клуба.

Владимир Проскурин

Проскурин начал карьеру в 1967 году в воронежских командах. Футболист имеет опыт выступлений за: