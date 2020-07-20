Глава UFC рассказал о бое Нурмагомедова и Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением по поводу предстоящего боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс в легком весе.

Обладателем титула является Нурмагомедов. Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном был объявлен "временным" чемпионом организации.

По словам Уайта, бой изначально был запланирован на сентябрь, но из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова произошли изменения. Местом проведения поединков остается "Бойцовский остров" в Абу-Даби.