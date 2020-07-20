Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением по поводу предстоящего боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс в легком весе.
Обладателем титула является Нурмагомедов. Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном был объявлен "временным" чемпионом организации.
По словам Уайта, бой изначально был запланирован на сентябрь, но из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова произошли изменения. Местом проведения поединков остается "Бойцовский остров" в Абу-Даби.
"Хабиб будет следующим. Все крупные события, такие как бой чемпиона и первого претендента, пройдут на "Бойцовском острове" в Абу-Даби", — приводит слова Уайта The National.
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