Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в чемпионате Испании сезона-2019/20. Футболист отправил в ворота соперников 25 мячей.
Аргентинец побил очередной рекорд Ла Лиги. В испанском чемпионате он становился лучшим бомбардиром семь раз, чего не удавалось ранее никому. До этого Месси делил первое место по этому показателю с легендарным форвардом "Атлетика" Тельмо Сарром.
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