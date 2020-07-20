Месси побил очередной рекорд чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в чемпионате Испании сезона-2019/20. Футболист отправил в ворота соперников 25 мячей.

Пятерка лучших бомбардиров Примеры

Лионель Месси ("Барселона") — 25 голов. Карим Бензема ("Реал") — 21. Луис Суарес ("Барселона) — 16. Херард Морено ("Вильярреал") — 16. Рауль Гарсия ("Атлетик") — 15.

Рекорд Месси

Аргентинец побил очередной рекорд Ла Лиги. В испанском чемпионате он становился лучшим бомбардиром семь раз, чего не удавалось ранее никому. До этого Месси делил первое место по этому показателю с легендарным форвардом "Атлетика" Тельмо Сарром.