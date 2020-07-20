Олимпийская чемпионка Габриэль Дэйлман заявилась на конкурс "Мисс Канады". Фигуристка заявила, что хочет своим примером показать, что можно справиться с любой ситуацией.

В 2018 года Дэйлман испытывала проблемы со здоровьем. Девушка боролась с депрессией и синдромом дефицита внимания.

"Я участвую в этом конкурсе, потому что хочу стать еще большим примером для подражания. Я хочу вдохновлять и внести свою лепту, хочу изменить жизни людей.

Вы знаете мою историю. Я хочу помогать людям в сложной ситуации и тем, у кого те же проблемы, что и у меня. Я хочу представлять каждого из вас, чтобы вы знали — всегда есть кто-то, кто верит в вас и всегда будет с вами", — написала Дэйлман в Instagram.