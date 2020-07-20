Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о ситуации с участием команды в Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее команда вышла в финал Кубка России, обыграв в полуфинале "Урал".

По словам Юрана, место в РПЛ пытались продать. Кто пытался выкупить квоту подмосковной команды, главный тренер "Химок" не уточнил.

"Сейчас все задаются вопросом, где "Химки" будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников.

Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!" — заявил Юран в интервью "СЭ".