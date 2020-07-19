Следующий бой россиянина Хабиба Нурмагомедова пройдет тогда, когда он сам будет готов. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

"Он будет драться, когда позвонит мне. У нас нет временного ограничения. Гэтжи не будет проводить защиту временного титула. У Хабиба только что умер отец, так что когда он будет готов, он даст мне об этом знать", — пояснил Уайт журналистам.