Следующий бой россиянина Хабиба Нурмагомедова пройдет тогда, когда он сам будет готов. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.
"Он будет драться, когда позвонит мне. У нас нет временного ограничения. Гэтжи не будет проводить защиту временного титула. У Хабиба только что умер отец, так что когда он будет готов, он даст мне об этом знать", — пояснил Уайт журналистам.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
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