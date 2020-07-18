Игроков "Зенита" накажут за имитацию полового акта в раздевалке

Футболисты "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба должны быть наказаны за неприличные телодвижения. Видео из раздевалки, где спортсмены имитируют половой акт стало в социальных сетях вирусным.

С инициативой наказать футболистов выступил член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили.