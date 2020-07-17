"Химки" окончательно отказались от РПЛ, "Крылья" остаются в "вышке"

"Химки" не будут выступать в РПЛ в следующем сезоне. Клубом принято окончательное решение, которое будет объявлено после полуфинала Кубка России 19 июля, сообщает "Чемпионат".

Подмосковная команда завоевала право выступать в РПЛ, но из-за недостатка финансирования клуб хочет остаться в ФНЛ. В Министерстве спорта Московской области считают, что бюджет команды не позволит конкурировать в "вышке".

"Крылья Советов" остаются

Самарская команда, которая с вероятностью в 99% займёт 15-е место в РПЛ, на следующий сезон из-за отказа "Химок" останется в "вышке". Таким образом, из лиги вылетит только "Оренбург", а пополнит её состав "Ротор".