Непобежденный боксёр из США погиб в ДТП

Американский боксёр Трэвелл Мэзион погиб в результате ДТП. 24-летний спортсмен на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль.

Боксёр погиб на месте, водитель другого автомобиля скончался в больнице. Полиция устанавливает причины, по которым Мэзион выехал на другую полосу, сообщает TMZ.

Карьера Мэзиона

24-летний боксёр выступал в профессионалах с 17 лет. Он провёл 17 поединков, в которых одержал 17 побед.

В последнем бою Мэзион нокаутировал мексиканца Фернандо Кастаньеда за 58 секунд. Американец завоевал титул WBC-NABF и готовился выступать за пределами Северной Америки.