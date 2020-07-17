Месси раскритиковал игру "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказал своё недовольство игрой каталонской команды. В четверг "Барса" проиграла "Осасуне" (1:2), чемпионский титул команда в этом году упустила.

Ранее "Барселона" вылетела из Кубка Испании. У команды остались шансы на один трофей — Лигу чемпионов. По мнению Месси, если каталонцы будут показывать такую же игру и дальше, то вылетят от "Наполи".

"У фанатов больше нет терпения. Это потому, что мы ничего не показываем. Если мы хотим бороться за победу в Лиге чемпионов, нам придется измениться. В противном случае проиграем и "Наполи", — приводит Mundo Deportivo слова Месси.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" и "Барса" разошлись ничьей — 1:1. Ответная игра была перенесена из-за пандемии. Она состоится 8 августа на поле каталонцев.