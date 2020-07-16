Союз биатлонистов России утвердил Польховского главным тренером сборной

Союз биатлонистов России (СБР) назначил Валерия Польховского главным тренером команды. Решение принято на заседании правления СБР.

Заседание правления было впервые проведено в новом составе. Кандидатуру Польховского в ближайшее время должно подтвердить Министерство спорта.

"Одобрена кандидатура главного тренера сборных команд - Польховского Валерия Николаевича. В ближайшие дни кандидатура будет отправлена на согласование в министерство спорта РФ", - говорится в сообщении СБР.

Польховский был назначен главным тренером еще прошлым составом правления. Против выступил глава СБР Владимир Драчев. 11 июля он ушел в отставку, новым президентом стал Виктор Майгуров.