В "Сочи" вспышка коронавируса: матч с "Тамбовом" отменён

В футбольном клубе "Сочи" произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты выявлены у девяти футболистов, сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч "Тамбов" - "Сочи" был запланирован на 16 июля. Команды должны были выйти на поле стадиона в Нижнем Новгороде в 20.30. По сообщению РПЛ, игра не состоится.

"Сочи" оповестил о положительных результатах региональное отделение Роспортребнадзора и ожидает указаний по дальнейшим действиям.

Ранее "Сочи" провёл матч с молодёжным составом "Ростова", в котором были зафиксированы случаи "ковида". Сочинцы разгромили молодежь со счётом 10:1.

Спасение "Тамбова"

Скорее всего, "Сочи" будет присуждено техническое поражение в матче с "Тамбовом". Таким образом, тамбовчане получат 3 очка. Команда в таком случае обезопасит себя от вылета из премьер-лиги.