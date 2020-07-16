Российская модель рассказала об отношениях с Льюисом Хэмилтоном

Российская модель Виктория Одинцова рассказала о романтических отношениях с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном. По словам девушки, в какой-то момент гонщик ухаживал за ней, но затем отношения переросли в дружеские.

"Впервые мы увиделись в Барселоне. Мы подружились с Льюисом ещё года три-четыре назад, я общаюсь с ним, поддерживаю связь, у нас отличные отношения. Мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками — ни больше ни меньше", — заявила Одинцова в интервью Youtube-каналу Peopletalk TV.

По словам Одинцовой, развитию отношений помешали расстояния. Девушка проживает в России, а Хэмилтон курсирует по миру с командой "Формулы-1".