Российская модель Виктория Одинцова рассказала о романтических отношениях с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном. По словам девушки, в какой-то момент гонщик ухаживал за ней, но затем отношения переросли в дружеские.
"Впервые мы увиделись в Барселоне. Мы подружились с Льюисом ещё года три-четыре назад, я общаюсь с ним, поддерживаю связь, у нас отличные отношения. Мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками — ни больше ни меньше", — заявила Одинцова в интервью Youtube-каналу Peopletalk TV.
По словам Одинцовой, развитию отношений помешали расстояния. Девушка проживает в России, а Хэмилтон курсирует по миру с командой "Формулы-1".
"У нас было разное общение, в какой-то момент оно было более романтическим. Ухаживал ли он за мной? Ну да. Но потом как-то так сложилось, я живу в России, он где-то там, и мы начали просто дружить. Сейчас он просто очень хороший знакомый. Это не тот человек, про которого я могу рассказать какие-то истории", — отметила Одинцова.
Метеоролог рассказал о погоде на ближайшее время.