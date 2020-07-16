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Аргентинец Гайч подпишет контракт с ЦСКА на пять лет

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА договорился о подписании контракта с нападающим аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем. Армейцам необходимо заплатить 8,5 млн евро, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Контракт с аргентинцем будет составлен на пять лет. По договору, "Сан-Лоренсо" получит 20% от дальнейшей перепродажи Гайча.

Адольфо Гайч

Футболист является воспитанником "Сан-Лоренсо". За основной состав выступает с 2018 года. За два сезона провел 28 матчей, в которых забил восемь мячей.

В сентябре 2019 года Гайч дебютировал в составе сборной Аргентины. Он вышел на поле в матче против Мексики.

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