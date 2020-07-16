"Локомотив" провёл с "Миланом" переговоры по трансферу Миранчука

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о переговорах между "Локомотивом" и "Миланом". Железнодорожники хотят подписать полузащитника Диего Ласкальта.

"Милан" готов продать футболиста за 10 млн евро. Во время второго раунда переговоров "Локо" предложил включить в сделку Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук

По оценке авторитетного портала transfermarkt, стоимость 24-летнего россиянина оценивается в 14,5 млн евро. В своей карьере он выступал только за "Локо" — за основную команду с 2013 года провёл 212 матчей, в которых забил 34 гола.

В сборной России Миранчук выступает с 2015 года. Он провёл 25 матчей, забив пять мячей.