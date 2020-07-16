Анна Семак, жена тренера "Зенита" Сергея Семака, в Instagram предложила свои поправки в Конституцию. Она в шутливой форме обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Поправки в в основной закон России были приняты 1 июля на всенародном голосовании. За принятие проголосовали 77,92% избирателей.

"Владимир Владимирович, минуточку! (Людям без чувства юмора просьба не беспокоиться). Пытаясь впрыгнуть в последний вагон уходящей электрички, наша креативная команда за воскресным обедом разработала несколько новых, многообещающих поправок. Да, градус народного недовольства непременно повысится, но в текущей ситуации это уже не важно. Будут и довольные — те, кто сможет обогатиться в условиях обещанной второй волны пандемии. На масках, перчатках, санитайзерах зарабатывать теперь не актуально — люди не дураки, за время карантина научились шить, вышивать и даже варить дезинфицирующие снадобья. Итак. Не благодарите.

Запретить стиральные машины для начала в старом фонде Москвы и Петербурга. Позже отменить повсеместно — шум, между прочим, влияет на здоровый сон, сильная вибрация — на ветхие перекрытия. Чинить — не вариант, это мы уже поняли. Подключите ГИОП. Они знают, как перекрывать кислород. Под эту песню рекомендуем открыть сеть государственных прачечных самообслуживания, используя опыт заокеанских соседей. Подключите медиалидера Елену Малышеву. Наверняка сохнущее в доме белье — рассадник пылевых клещей или ещё какой заразы. Привлеките Ларису Гузееву, общественные прачечные — прекрасный шанс обрести вторую половину и влиять на демографическую ситуацию в стране.

Обязать каждого жителя Петербурга иметь дома спасательный жилет. Город на воде — это вам не шуточки! Мало ли какая чрезвычайная ситуация может возникнуть, кроме пандемии? К чему такая беспечность? Сегодня в Северной столице проживает 5 398 064 человек. Качественный жилет в розницу стоит как минимум тысячу. Впридачу можно обязать народ иметь одну-две резиновые лодки на семью, плюс вёсла — итого отличный план, как мне кажется.

Нам не нравится актуальный цвет Государственного эрмитажа. Этот скучный оттенок штор с ламбрекенами из 90-х всякий раз вводит в уныние. Так, чтобы все были довольны, предлагаю выложить фасад… плиткой. Знаю как минимум одного человека, который поддержал бы нашу идею. Пётр Первый, разумеется. Эдакий привет Португалии. Можно подобрать элегантную расцветку и пустить по фасаду роботы-пылесосы — искусство плюс инновации. Давайте жить в духе времени!" — написала Анна.