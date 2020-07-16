За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн

Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова. Усилиями футбольной общественности получилось накопить 10 млн рублей.

"Спасибо вам всем. За один день мы собрали десять миллионов рублей. Теперь Артём вместе с мамой переедут жить в свою квартиру. Мы вновь доказали, что мы — одна большая футбольная семья", — написал Савин в Instagram.

Самохвалов погиб 20 апреля во время пробежки из-за сердечной недостаточности. Клуб выделил семье футболиста 2 млн рублей, его агент еще 1 млн. Но когда вдова Иннокентия обратилась в "Локомотив" с просьбой помочь в приобретении квартиры, но ей отказали.

Реакция Генича

Известный комментатор Константин Генич заявил, что в "Локомотиве" должны со стыда сгорать от таких новостей.