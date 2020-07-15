Бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (15-0, КО 15) 25 сентября в Екатеринбурге проведет бой с китайцем Мэном Фаньлуном (16-0, КО 10). Изначально поединок между нашим боксером и обязательным претендентом по линии IBF должен был состояться 28 марта в Канаде, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба сборной России по боксу.

Напомним, что Бетербиев провел все свои бои по профессионалам в США и Канаде, соответственно, предстоящая встреча с Фаньлуном станет для него первой на территории России.

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев прокомментировал предстоящее событие: