ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен. Оно будет действовать в течение следующего сезона.

"После принятого 8 мая решения предоставить командам, участвующим в соревнованиях, запланированным к завершению в 2020 году, возможность использования до пяти замен совет директоров IFAB согласился рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении этого решения. На основе углубленного обзора, который включал обратную связь с заинтересованными сторонами и анализ влияния коронавируса на календари, совет директоров IFAB продлил возможность пяти замен на соревнования, которые планируется завершить к 31 июля 2021 года, и на международные соревнования, запланированные на июль-август 2021 года", - говорится в сообщении ФИФА.

Во время основного времени игры командам разрешается делать по три остановки для замен, также замены можно проводить в перерыве матча. В дополнительное время команды имеют право совершить шестую замену.